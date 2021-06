'Camera's met gezichtsherkenning verbieden gaat niet werken'

Bedrijven, maar ook instanties zoals de politie zijn al helemaal gewend om met zulke camera's te werken. Mijnheer denkt daarom dat die ontwikkeling niet zomaar teruggedraaid kan worden. Het probleem is volgens hem eerder dat de techniek jaren voorloopt op de regelgeving.

Mijnheer heeft er wel begrip voor dat er over nieuwe regels nagedacht wordt om oneigenlijk gebruik van zulke camera's te voorkomen. Maar gezichtsherkenning helemaal verbieden, zit er volgens hem niet meer in.

"Intelligente bewakingscamera's zijn tegenwoordig standaard", zo vertelt Mijnheer. "Je kunt er gezichten mee herkennen, maar ook kentekens. Ze kunnen ook de koortstemperatuur van iemand meten en kijken of mensen wel of geen mondkapjes op hebben. Vanwege corona zijn dat toepassingen die we het afgelopen jaar veel verkocht hebben."

"Lastig te verbieden"

Juist omdat intelligente bewakingscamera's met gezichtsherkenning al zo ingeburgerd zijn, zal het niet meevallen om ze nu nog te verbieden, denkt Mijnheer. "Zoiets helemaal terugdraaien zal niet meevallen. De vraag naar deze functies zal blijven. Daar kunnen we niet zomaar afscheid van nemen.

Een intelligente camera kan ook zien of een bezoeker of passant eerder op een plaats is geweest. De camera kan ook door gezichtsbedekking heen scannen. "De techniek is zeer geavanceerd", vindt Mijnheer.

Hoelang de beelden en de bijbehorende informatie bewaard blijven, is een kwestie van instellen. Bij veel bedrijven en instellingen is een periode van enkele weken niet ongewoon, maar het kan ook korter of zelfs veel langer zijn.

"Er is geen ontkomen aan"

Mijnheer denkt dat een voorbijganger bij een wandeling door het Drachtster centrum zomaar tientallen keren door een intelligente camera wordt gesignaleerd. "Veel winkels hebben een camerasysteem hangen met een slimme camera. Ze zijn vaak zo klein dat ze niet meer opvallen. Er is geen ontkomen aan."

Tegen criminaliteit

De komende tijd wordt in Europees verband gepraat over de inzet van kunstmatige intelligentie en intelligente camera's in de strijd tegen de criminaliteit. De Europese Commissie zou die kant wel op willen, maar de 27 lidstaten en het Europees Parlement moeten zich er nog over uitspreken.