Philips roept apparaten tegen slaap-apneu terug, MCL: "Bij twijfel contact opnemen""

Plasticdeeltjes

Afgelopen week bracht fabrikant Philips naar buiten dat hun beademingsapparatuur Dreamstation gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. In het kapje zit plasticschuim, onder andere voor isolatie, en dat kan loslaten. De patiënt kan de plasticdeeltjes dan inademen en dat kan gevaarlijk zijn. Het gaat echter om bepaalde types van deze Philips CPAP apparatuur.

Philips kondigde een terugroepactie aan. Later werd duidelijk dat dat alleen voor Amerika gold, niet voor Europa en de rest van de wereld. De hele situatie zorgde voor nogal wat onduidelijkheid bij patiënten met slaapapneu.

Interne schoonmaakprocessen

Volgens longdokter Jan van der Maten van het MCL lijkt het erop dat het geluidsisolatieschuim onder omstandigheden dampen en microdeeltjes kan vrijlaten nadat het apparaat intern is schoongemaakt door de leverancier. Het lijkt er volgens hem op dat het probleem niet veel speelt in Nederland. Toch is nog niet alle informatie bekend.

Het MCL adviseert om niet zomaar te staken met het gebruik van het CPAP apparaat. Bij twijfel kunnen patiënten contact opnemen met hun behandelaar. De medische wereld wacht nu af met welke oplossing Philips komt en hoe groot het probleem in Nederland en Fryslân is, zo laat het MCL weten.