Onderwijsinspectie deze week naar Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

Het bestuur van SvPO vindt dat het publiceren van het rapport zorgt voor reputatieschade en financiële schade. Ze hebben daarom een kort geding aangespannen tegen de onderwijsinspectie bij de civiele rechter in Den Haag. Die moet een inhoudelijk oordeel geven over de kwaliteit van het onderzoek van de inspectie. Totdat het oordeel van de rechter er is, mag het niet gepubliceerd worden, vindt het bestuur van de SvPO.

De onderwijsinspectie zegt dat er niets mis is met het onderzoek. De inspectie ziet dan ook geen reden om de publicatie tegen te houden. "Ouders, kinderen en docenten hebben recht op deze onderzoeken. Als zij een keuze maken voor een bepaalde school moeten zij over dit soort informatie kunnen beschikken", zegt een woordvoerder van de inspectie bij de rechter.

In totaal gaat het om 15 rapporten. Acht gaan over de financiën bij de verschillende instellingen en vijf gaan over de kwaliteit. Dan loopt er nog een aparte procedure over drie rapporten over de scholen in Hoorn, Utrecht en Amsterdam. Die kregen het oordeel 'Zeer Zwak'.

'Serieuze problemen'

Hoewel er niet inhoudelijk gesproken werd over de inhoud van de verschillende rapporten is al duidelijk geworden dat het rapport over de kwaliteit van het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp niet negatief is. Al heeft de onderwijsinspectie het over 'serieuze aandachtspunten' voor de leerlingen. Ook ziet de inspectie 'serieuze problemen'.

Oprichter Misha van Denderen bestrijdt dat. Hij zegt dat ze aan kunnen tonen dat de kwaliteit van het onderwijs 'uitmuntend' is. Dat geldt ook voor de andere vestigingen. Van Denderen stelt dan ook dat publicatie van deze rapporten schadelijk is voor de school. "Het levert een eenzijdig beeld op dat voor de school nadelig is en dat kan reputatieschade opleveren." De zaak bij de civiele rechter in Den Haag moet dat duidelijk maken.

Dat geldt ook voor de rapporten over de financiën. Volgens het bestuur van SvPO staan in het rapport van de inspectie nog veel vraagtekens over hoe goed de financiën ervoor staan. Die vragen kunnen makkelijk beantwoord worden, zegt Van Denderen in de rechtbank.