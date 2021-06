Vaste plekken op camping Sint Nicolaasga verdwijnen; vaste gasten boos

Jan Trompetter is een van de vaste gasten. "Ik kom hier al veertig jaar. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. De mensen hebben hier wat opgebouwd en dat wordt ze afgepakt. Sommige mensen lagen jankend in bed. Het is niet te geloven."

Ook Saskia van Wieren is een vaste gast. "Ik ben boos, voor de mensen die hier hun hele ziel en zaligheid hebben. Ik kom hier elke week, zeven maanden per jaar en in de zomervakantie. Zelfs mijn oudste van 15 jaar vindt het geweldig. Ik vind het niet goed hoe er met de mensen wordt omgegaan. Ze willen het hele park platwalsen. En bovendien: vind maar eens een andere plek. Er staan hier 60 stacaravans. En je wordt dubbel genaaid als jouw caravan ouder dan 10 jaar is, dan mag je nergens op. Dan kan hij zo de container in."

Ze kregen afgelopen week een mail van de nieuwe eigenaar. Hij wil er binnen vier jaar een ander park van maken. "Dit is vast niet wat jonkheer Van Eysinga had bedoeld met het plan dat hij 60 jaar geleden bedacht als plek voor Jan Modaal. We hebben een actiecomité opgericht en zoeken uit of het wel is toegestaan."

Over twee jaar moeten de vaste bezoekers hun plekken afstaan.