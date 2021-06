Storing brug in de Afsluitdijk verholpen: weg weer helemaal open

Eerst was het verkeer in beide richtingen niet meer mogelijk. Er ontstond een file van 3 kilometer op de A7 bij Den Oever. Het verkeer uit Fryslân werd omgeleid over de weg Groningen/Emmeloord.

Later kon het verkeer bij de Stevinsluizen in beide richtingen over één rijstrook langs elkaar. Om 18.40 meldde de ANWB dat de storing verholpen is en dat de brug om 19.00 uur weer helemaal opengaat voor het verkeer.