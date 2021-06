Storing bij brug in de Afsluitdijk: weg deels afgesloten

De Afsluitdijk was maandagmiddag aan beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. Er is sprake van een technische storing: de brug over de Stevinsluizen bij Den Oever wilde niet meer omlaag. Het verkeer wordt op dit moment in beide richtingen over één rijstrook geleid. Volgens de ANWB is de vertraging meer dan een kwartiet, maar de weg is niet meer volledig dicht.