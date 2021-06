Kaatsseizoen begint dit weekend ook voor senioren met hoofdklassepartij in Holwerd

Het kaatsseizoen begint dit weekend voor de senioren. Het seizoen begint met een 'troch elkoar lotterspartij' voor mannen hoofdklassers in Holwerd. Voor Concordia in Holwerd betekent dit de primeur. Aanstaande zondag komen de eersteklassers in actie in Dronryp. De partij in Holwerd stond al op deze datum in de agenda.