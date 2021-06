Tatoeëerder Rinto: "Tatoeages bij voetballers mooi visitekaartje voor ons werk"

Rinto Bekkema heeft er geen verklaring voor dat er zoveel voetballers met tatoeages rondlopen. "Het is een trend die al langer gaande is. Misschien is het ook wel zo dat voetballers hun armen vol moeten hebben, anders horen ze er niet bij."

Tatoeages zijn wel veel gewoner geworden. "Eerder was dat een ander soort mensen dat tatoeages had. Dat is nu totaal anders. En blijkbaar hebben ze veel tijd om het te laten doen. Ze beginnen vaak ook direct met grote dingen. Dan zit iemand van 25 jaar er al vol mee. Ze nemen niet één tattoo, maar meteen een sleef, een arm vol. Misschien is het wel een kwestie van tegen elkaar boksen. Dat speelt overal, dus vast ook bij voetbal."

Het valt hem op dat de plaatjes vaak realistisch zijn. "Die leeuw van Memphis ziet er goed uit." Door het EK is het niet drukker in zijn zaak. "Maar er zullen zeker mensen zijn die het op televisie zien en denken 'dat ik wil ik ook'."