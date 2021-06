Elf Friese gemeenten melden geen nieuwe coronabesmettingen

Gemiddeld waren er in de afgelopen week zestien besmettingen per dag. Zondag lag dat gemiddeld nog op zeventien en een week geleden op 25. De meeste nieuwe besmettingen zijn maandag gemeld in de gemeente Noardeast-Fryslân: vier. Daarna volgt Heerenveen met drie besmettingen. Elf gemeenten meldden maandag geen nieuwe besmettingen.

Sterfgevallen en opnamen

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen Friezen met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal besmettingen per gemeente (verschijnt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):