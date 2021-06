Johnny Jansen krijgt Tobias en Reekers als nieuwe assistenten

"Ole Tobiasen is een jongen met een Heerenveenverleden" , zegt Heerenveen-watcher Arjen de Boer. "Wat dat betreft past hij in het plaatje. Maar anderzijds: Tobiasen is niet iemand met heel veel ervaring. Spijkerman was dat wel. Jansen is ook nog altijd een trainer met niet veel ervaring, dus ik zou er iemand naast zetten die iets meer ervaring heeft."

De Boer heeft nog wel een vraag: "Tobiasen was hoofdtrainer bij Almere. Schikt hij zich nu in die rol van assistent? Want als je eenmaal hoofdtrainer bent geweest, neem je de verantwoordelijkheid op je voor het hele team. Dan ben je hoger in hiërargie. Nu moet hij letterlijk een stap terug doen. Wil hij dat?"