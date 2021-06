Ondernemersclubs vragen Den Haag om actie tegen personeelstekort

De partijen zitten al maanden om tafel, maar te laat is de verlanglijst van de ondernemersverenigingen niet, zegt Joyce Walstra. "Zolang zij nog aan het formeren zijn, hebben wij tijd om ons wensenlijstje daar neer te leggen."

De verenigingen willen onder meer de Lelylijn en 220.000 nieuwe huizen in Fryslân. Die plannen staan ook al in veel verkiezingsprogramma, maar toch is de oproep volgens Walstra nodig. "Dat het in die verkiezingsprogramma's stond was natuurlijk een fantastische eerste overwinning, maar in die formatie en in die onderhandelingen die dan volgen kan er veel van tafel vallen", zegt Walstra.

Tekort

Volgens Walstra is er in het Noorden op dit moment een tekort aan mensen in bepaalde sectoren. "Dat zie je in de IT en techniek, zorg en welzijn, en onderwijs. Dat zijn de sectoren waar klappen gaan vallen in de komende jaren", zegt Walstra.

"Dus we moeten zorgen dat er een infrastructuur en een woon- en werkgelegenheid gecreëerd wordt zodat we de goede mensen hier naartoe kunnen blijven halen", aldus Walstra.