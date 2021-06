Natte weer zorgt voor slagveld onder ooievaarsjongen

"Wat populatie betreft gaat het goed met de ooievaars, maar als je kijkt naar het aantal jongen dit jaar zitten we onder het gemiddelde", zegt Haye Folkertsma van stichting It Eibertshiem yn Earnewâld.

"Met Pinksteren hebben we extreem koud en nat weer gehad, daar kunnen de jonge ooievaars niet goed tegen. Als ze drie dagen achter elkaar natregenen en het is maar tien graden, dan zijn ze kwetsbaar en gaan ze vrij snel dood. Het aantal jongen is in die paar dagen gehalveerd. De ouders dekken het nest wel af, maar als de jongen wat groter worden en veren krijgen, dan worden ze toch nat."

In Fryslân zijn er dit jaar zo'n 150 paartjes, landelijk zijn het er 1.200. Folkertsma maakt zich geen zorgen over de vogelstand. "Het fluctueert erg. In 2017 was het ook dramatisch en hadden we veel dode jongen. Maar een jaar later waren er toen weer veel kuikentjes."