Eerste cursus van 'Klasse Frysk' levert 45 docenten op met bevoegdheid voor Friese les

Aant Jelle Soepboer van Cedin is positief verrast over het succes van de cursus. "Aan de ene kant hebben deze mensen handvaten gekregen voor in de praktijk, maar anderzijds zie je ook dat er een spin-off komt. Van de 45 deelnemers gaan 20 door voor de basisbevoegdheid. Dat is voor het Fries veel en zelfs een of twee mensen zijn van plan om de volledige hbo-opleiding te doen."

Hij is er blij mee dat het gelukt is om de groep te motiveren en enthousiasmeren om verder te gaan met het Fries. "De behoefte is er wel. Sommige mensen praten al twintig jaar Fries, maar hebben het nooit geleerd om te schrijven, maar er zijn ook mensen die nog niet eerder met het Fries bezig zijn geweest. We proberen iedereen op zijn of haar eigen niveau uit te dagen en zo het vuur te ontsteken om met het Fries aan de slag te gaan."