Twee minderjarige Drachtsters verdacht van overval op pompstation Beetsterzwaag

Twee verdachten liepen zondagavond het tankstation aan de Hoofdstraat binnen met bivakmutsen en bedreigden het personeel met een mes. De overvallers namen sigaretten en een onbekend geldbedrag mee.

Net na de overval werden beide verdachten door de politie gezien op It Súd in Drachten. Ze waren nog in het bezit van de buit.