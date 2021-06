De Fryske Marren verleent met tegenzin vergunning voor seismisch onderzoek

Vermilion wil met het onderzoek in kaart of er een kans is om bijvoorbeeld aardgas en aardwarmte te vinden in de grond. De vergunning was in 2020 al 'van rechtswege' verleend. Vermilion had nu gevraagd om de periode van hun onderzoek te verruimen.

Het onderzoek zal plaatsvinden tussen 1 augustus van dit jaar en 15 maart van volgend jaar. De werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden duren.

Tegenzin

Het college en de gemeenteraad zijn helemaal niet voor gaswinning, maar het college 'zag geen ruimtelijke relevante argumenten' om de vergunning te weigeren.

"Wij kunnen niet anders dan de vergunning verlenen, ook al zijn we erg tegen gaswinning en zien we meer in duurzame energie. Soms ben je verplicht om een vergunning te verlenen, omdat er geen argumenten zijn om het niet te doen", aldus wethouder Frans Veltman.

Vervolgstappen

De vergunning zegt niets over eventuele proefboringen of daadwerkelijke gaswinning. Voor die eventuele vervolgstappen moeten nieuwe vergunningsprocedures doorlopen worden.