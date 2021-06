Actie 'bezemkast' is succes; boeren leveren 5.725 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen in

Boeren hebben vaak verouderde middelen in de kast staan die ze niet meer gebruiken of mogen gebruiken. Als individuele ondernemer is het lastig en kostbaar om de restanten correct af te voeren. De oudere middelen zijn opgehaald door een erkend bedrijf dat afval inzamelt.

De actie die onderdeel is van het project 'Schoon erf, schoon water' is onder andere betaald door de provincie Fryslân. Betrokkenen zijn tevreden over de uitkomst. De behoefte onder de boeren was groot met een respons van 35 procent van de aangeschreven boeren. Bij bezoek aan het bedrijf bleek dat bij 14 procent van de deelnemers de 'bezemkast' op orde was. Bij de andere 130 deelnemers is gemiddeld 44 kilo per bedrijf afgevoerd.