Assistent-scheidsrechter Zeinstra vlagt EK-duel tussen Slowakije en Spanje

Het duel is de derde en laatste speelronde in Groep E. De wedstrijd wordt gespeeld in het Spaanse Sevilla. Eerder dit toernooi was Zeinstra grensrechter bij de wedstrijd tussen Denemarken en België.

Zeinstra is een van de drie Friese grensrechters op het EK voetbal. De andere twee zijn Hessel Steegstra en Jan de Vries. Zij zijn de assistenten van Danny Makkelie. Dat team stond aan de leiding bij het openingsduel op het EK (Italië - Turkije) en aan de leiding van Rusland - Finland.