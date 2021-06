Oerol tevreden over digitale editie van Terschellinger festival

"Het was perfect weer geweest voor een fysiek Oerol, maar dat mocht niet zo zijn. Met wat mocht, hebben we het maximale gedaan", Siart Smit. "We hadden een groot online programma en we hadden veel makers op het eiland die we de gelegenheid hebben geboden om werk te ontwikkelen of af te maken. Dat gaf veel voldoening."

De makers kwamen met veel energie van het eiland. "Ze hebben kunnen werken. Ze weten dat ze bijna weer mogen. Hier hadden ze een aantal dagen de tijd om te werken. Dat kan straks allemaal weer tot uiting komen."

Loyaal publiek

Veel mensen gingen wel naar het eiland, ook al konden ze niet naar voorstellingen toe. "Het publiek is heel loyaal. Mensen zeiden, we gaan gewoon en maken er een mooie tijd van. We zagen het ook bij het eerbetoon aan Joop Mulder, het kunstwerk De Streken, daar was het elke dag druk. Mensen hebben echt behoefte aan cultuur. Het aantal Vrienden van Oerol is zelfs in de coronatijd toegenomen."

Ze zijn alweer bezig met volgend jaar. "We gaan voor een vol festival. Het moet toch een keer lukken. Niemand weet het echt hoe het gaat, maar we kunnen niet anders dan werken aan een volledig programma met veel publiek. De behoefte aan een fysiek festival is er ook bij de mensen, aan ontmoeting."