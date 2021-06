Eigenaar ondergelopen camping op Vlieland zit komende dagen met vingers gekruist

De brandweer werd zondag rond acht uur opgeroepen om de mensen op de camping te helpen. Pas om 13.30 uur was het meeste water weg.

Grondwaterpeil

"Het grondpeil staat op dit moment nog vrij hoog, waardoor het regenwater niet weg kan. Dan krijg je ellende", zegt Van der Veen. "In feite zwemmen de tenten dan om je tent heen."

Bij sommige mensen was een groot deel van de spullen in hun tent nat geworden. "Sommige mensen hebben in tenten van ons geslapen, omdat ze echt niet meer in hun tent konden liggen", zegt de campingbaas.

Maar er zijn ook mensen die nog niet waten wat de schade bij hen is: ""Die dus niet op het eiland waren. Die gaan ook kijken hoe de boel er bij staat. En dan gaan we ze helpen met het water uit de tent te krijgen en de boel wat droog te houden, was- en droogmuntjes geven en dat soort zaken."

Zon, wind en warmte

Het is ongeveer tien jaar geleden dat het water op de camping zo hoog stond. Volgens Van der Veen is het niet te voorkomen dat dit zo nu en dan gebeurt.

"We hopen dat de grondwaterstand wat lager gaat staan en dat de temperaturen wat hoger worden. We hebben een hele natte winter en voorjaar gehad. Afgelopen paar weken was het hier natuurlijk wel prachtig weer, maar dan zakt het grondwater niet genoeg om zulke problemen te voorkomen", zegt de eigenaar.

De komende dagen is het dus met de vingers gekruist. "We zitten te wachten op zon, wind en warmte", zegt Van der Veen.