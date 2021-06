Fuiken geplaatst in slenken op Schiermonnikoog voor onderzoek naar gedrag vissen

Het verschil in kennis tussen boven water en onder water is best groot, zo vindt Goedknegt. "Vergeleken met het droge Wad weten we eigenlijk heel erg weinig van de onderwaternatuur. Maar dat is niet zo gek want als je naar het droge Wad kijkt, dan zie je ook alle vogels in bepaalde leefgebieden. Je ziet waar de kwelder ophoudt en het Wad begint. Voor de onderwaternatuur hebben we dat beeld eigenlijk helemaal niet. En we weten vrij weinig waar alle diersoorten zich ophouden. Daarom doen we graag mee in kennisprojecten zoals Waddentools Swimway."

Drie jaar

Hannah Charan-Dixon heeft wat haar betreft ook nog wel even werk. Haar onderzoek duurt nog drie jaar. Twee daarvan worden gebruikt om in het veld onderzoek te doen. Het laatste jaar moeten al die visavonturen verwerkt worden van data naar inzicht in de wereld onder water voor en in de kwelders.