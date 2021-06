Waarom staan de SVPO en de onderwijsinspectie voor de rechter?

Verslaggever Hayo Bootsma volgt de rechtszaak maandagmiddag en blikt vooruit op de zaak.

Wat staat er precies in die rapporten die de inspectie wil vrijgeven?

Het gaat om 16 rapporten, 2 van elke locatie. De onderwijsinspectie doet elke vier jaar onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op een school. Of vaker wanneer er aanleiding toe is. Het laatste rapport is van 2019, dat is nog geen vier jaar geleden en dus heeft de inspectie daar aanleiding voor gehad.

In 2019 waren de financiën bij de locatie in Hardegarijp in orde, maar kon er volgens de inspectie geen oordeel gegeven worden over de kwaliteit van het onderwijs.

Waarom wil het bestuur van het Tjalling Koopmans College de publicatie van dit rapport tegenhouden?

Dit soort rapporten, van de onderwijsinspectie, is eigenlijk altijd openbaar. Iedereen moet dat kunnen zien, zowel ouders, docenten als kinderen. Je moet kunnen zien waar je je kind heen stuurt.

Dit rapport is zeer kritisch. Want anders wil je de publicatie daarvan ook niet tegenhouden. We hebben gevraagd aan de bestuurder, Suzan Polet, waarom ze dat wil doen, maar op die vraag wil ze absoluut geen antwoord geven. Ook de inspectie wil geen commentaar geven, maar zegt wel dat zo'n kort geding echt een uitzondering is.

Er is al eerder een rapport gemaakt over een vestiging in Utrecht, wat stond daarin?

Dat gaat om een vestiging die eerder al een melding Zeer Zwak kreeg. Er zou een onveilig werkklimaat zijn en de kwaliteit van het onderwijs laat ook te wensen over. Dan waren er ook nog klachten over een vestiging in Amsterdam.

Naar aanleiding daarvan maakte de inspectie bekend dat ze alle vestigingen onder de loep zouden nemen. Bij vijf scholen werd toen duidelijk dat de kwaliteit te wensen over liet.

Dit moet wel impact hebben op de leerlingen?

De impact is heel groot. Dat hebben we gezien met de steun-actie voor docent Bert Mul, die geschorst werd nadat hij zijn verhaal deed bij Omrop Fryslân. Het mag duidelijk zijn, er is veel onrust bij kinderen, ouders en docenten op deze school.

Nu is deze rechtszaak niet de enige, hoe zit dat precies?

Dan gaat het op non-actief zetten van docent Bert Mul. De onderwijsbond Aob wil dat de school de schorsing terugdraait. Volgens de bond zouden hem woorden in de mond worden gelegd door de schoolleiding.

Die zaak dient komende woensdag voor de rechtbank in Leeuwarden.