Romke de Jong (D66): "De F35 is er, dan moeten er ook meters worden gemaakt"

Hij vindt het dan ook een goede zaak dat er, wederom, aandacht voor gevraagd wordt in de Tweede Kamer. "Maar veiligheid gaat voor alles. Als het landen op de automaat met zo'n ding meer geluid maakt dan handmatig zo'n ding aan de grond zetten, dan is dat jammer, maar dat is in deze fase dan niet anders. Het probleem is wel degelijk op kabinetsniveau bekend."

Huizen beter isoleren

Volgens Omrop Fryslân-journalist Hayo Bootsma duurt het nog wel een jaar voordat duidelijk is waar de problemen vandaan komen. Op dit moment worden allerlei zaken nog ingeregeld en vliegen er bovendien ook nog F-16's. Of er extra maatregelen nodig zijn, en welke dan, kun je dan pas goed bekijken. Duidelijk is nu al wel dat veel huizen beter geïsoleerd moeten worden.

Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) uit Leeuwarden woonde jarenlang vlakbij de basis en vindt dat de politiek de klachten serieus moet nemen. Volgens haar moet goed gekeken worden naar wat er gemeten wordt, maar ook hoe de overlast ervaren wordt. "Natuurlijk moet het binnen de gestelde geluidscontouren blijven, maar je kunt ook kijken naar de wijze van landen en welke routes er gebruikt kunnen worden."