Teun de Jong uit St.-Annaparochie komt voor VVD in gemeenteraad Waadhoeke

Vogels kwam bij een verkeersongeluk om het leven. Hij werd op 4 juni bij Tzummarum op zijn zitmaaier aangereden door een automobilist.

Teun de Jong is akkerbouwer in St.-Annaparochie. Hij is ook voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. In mei hield hij na 18 jaar op als voorzitter van kaatsvereniging Drie Spul is Ut in St.-Annaparochie.

De Jong wordt op 8 juli officieel geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering van de gemeente Waadhoeke.