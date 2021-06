Nyck de Vries eindigt na botsing als negende bij Formule E in Mexico

ABB FIA Formula E World Championship @FIAFormulaE

Today hasn't gone as planned for the top two championship leaders. The Dutch drivers collided earlier in the race... Click here for LIVE updates 👉 @nyckdevries @RFrijns @MercedesEQFE @EnvisionVirgin 🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix