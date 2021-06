Wat kun je doen tegen financieel misbruik van ouderen?

Fingerspitzengefühl van de notaris

Notarissen kunnen het misbruik ook tegenkomen in hun werk. Bij het opstellen van testamenten bijvoorbeeld. Kees Krijger is notaris in Leeuwarden. Hij stelt dat alle notarissen wel eens met een dergelijke zaak te maken hebben. Het gaat volgens hem ook om een fingerspitzengefühl van de notaris. Als hij het gevoel heeft dat het misschien niet helemaal in de haak is, dan volgt er bij zijn kantoor altijd een tweede gesprek.

Wilsbekwaamheid is daarbij een onderwerp, maar dat is niet altijd goed te zien. Het kan zijn dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Dat is nog moeilijker in te schatten. Het feit dat mensen tegenwoordig veel langer zelfstandig blijven wonen, speelt ook mee. Ouderen worden afhankelijker van de zorg uit de omgeving, en leven meer geïsoleerd.