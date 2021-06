Aafke Soet voelt zich weer wielrenster na rentree op NK

De 23-jarige wielrenster heeft, mede door privéproblemen, een sportief moeilijke periode achter de rug. Haar lichaam raakte 'overreached'. "Dus toen had ik er niet veel plezier meer in en had ik niet het gevoel dat ik klaar was om te koersen", zegt Soet voorafgaand aan het nationale kampioenschap.

Team weer compleet

Dit jaar is dat anders. De Friezinne van Team Jumbo-Visma vond haar vorm terug en reed dit seizoen weer een paar wedstrijden. Het NK is de eerste grote test. "Ik heb het eerst even rustig aan gedaan, goede trainingen gedraaid en nu ben ik klaar om de wedstrijdfocus aan te zetten", zegt Soet.

Haar ploeggenoot Anouska Koster uit De Westereen is blij dat Soet er weer 'gewoon' bij is. "Heel fijn. Mooi dat het team weer compleet is. Dat is altijd goed voor ons allemaal", zegt de nummer drie van het NK van vorig jaar.

Achterin over de finish

Als grootste team in het vrouwenpeloton had Team Jumbo-Visma zaterdag de zinnen gezet op de eerste plek. De ploeg had met Karlijn Swinkels en Nancy van der Burg ook twee vrouwen mee in de kopgroep van vijf. Ze konden de overtalsituatie alleen niet uitspelen en Amy Pieters ging er met de titel vandoor. Jumbo-Visma bleef achter met het zilver en brons.

Op dat moment reed Soet een heel stuk achter het peloton, nadat ze veel werk voor de ploeg had gedaan in de eerste rondes. Daarna kon ze het tempo van het peloton niet meer bijhouden. De Friezinne kwam uiteindelijk als één van de laatsten over de eindstreep. Maar om nou te zeggen dat ze daarom teleurgesteld was.