Vrijdagavond was er weer een verhalenavond, maar nog wel in kleinere vorm

"Dit is geweldig. We zijn trots dat we weer wat kunnen organiseren en verhalen over het thema 'virus' mogen horen", vertelt artistiek leider Janneke de Haan.

Op vier locaties in Niawier en Wetsens werden verhalen verteld. Het thema 'virus' kon breed worden ingevuld, want de verhalen gingen over bijzondere ontmoetingen door corona tot een 'virus' voor fotografie.