HEA! De regels van Ulbe

Ulbe VIsser is geen Amelander van geboorte, maar op jonge leeftijd geadopteerd. En hij weet niet beter dan dat hij op het eiland opgegroeid is. Het is er vertrouwd en veilig, Ulbe heeft niet eens een sleutel van zijn huis, want dat hoeft niet op slot. Er gelden op het eiland eigen regels, die door de jaren heen zo gegroeid zijn. Niet dat ze een loopje met het gezag nemen, maar er is wel eens wat plagerij met de politie.