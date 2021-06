Broedseizoen weidevogels lijkt dit jaar beter uit te pakken

Natuurmonumenten heeft zelfs een kemphaan met jongen in één van zijn gebieden en dat is bijzonder, want de kemphaan is een zo goed als verdwenen broedvogel uit Nederland.

Uit Súdwest-Fryslân komen ook goede berichten, maar vertrouwen op nat weer alleen is niet genoeg. Om daar optimaal van te profiteren, moet er meer gebeuren. Zo zijn er aan de oostkant van het Noorderleeg aan de Waddenkust ingrepen gedaan om het gebied natter te houden. En dat heeft een positief effect.

Districtshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea: "Wij hebben een heel scala aan maatregelen die hier zijn toegepast. Daarnaast ook nog een stukje predatiebeheer dat goed in orde is bij de lokale Wildbeheerseenheid. Al met al hebben wij alle omstandigheden, waar wij op kunnen sturen, de laatste jaren geoptimaliseerd. Daar plukken we nu de vruchten van, hoop ik."

Kluut

Het gebied kan nu meer water langer vasthouden en de vogels kunnen ook beter bij het water komen. Een kleine rondrit door het gebied laat veel jonge vogels zien, waaronder ook veel van de kluut. Daar zijn er veel meer van, waaronder een 50 span grote kolonie. Verder ligt er, mede door de samenwerking met de pachters, genoeg kruidenrijk land waar jonge vogels zich kunnen verschuilen.