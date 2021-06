Nieuwe appartementencomplexen Lichtpunt Kollumerzwaag bijna klaar voor bewoners

"In totaal worden dat 34 plaatsen: 20 in het nieuwe appartementencomplex en 14 al bestaande woonruimten", zegt interim-bestuurder Machiel Talsma over de

De nieuwe appartementencomplexen zijn energiezuinig en gasloos gebouwd. Er kan worden gekookt op inductie en met behulp van warmtepompen wordt de woning verwarmd. Ook liggen er zonnepanelen op de daken.

In het Lichtpunt worden mensen opgevangen die bijvoorbeeld met zichzelf in de knoop zitten. Op termijn is het de bedoeling om de bewoners van het Lichtpunt de samenleving weer in te helpen. Tot bewoners klaar zijn voor reïntegratie, kunnen zij een appartement huren van het Lichtpunt.

Voor genodigden wordt zowel vrijdag 25 juni als zaterdag 26 juni een 'open huis' georganiseerd.