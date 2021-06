Skriuwersboun aan P.C. Hooft-prijs: "Waarom won een Friestalige auteur nog nooit?"

In het regelement van de prijs staat dat het om werk moet gaan dat vooral is geschreven in de "Nederlandse of Friese taal". In de 74 jaar dat de prijs is uitgereikt, heeft echter nog nooit een Friestalige auteur gewonnen. Frysk Skriuwersboun vindt dat hier verandering in moet komen. Daarom heeft voorzitter Willem Verf een brief aan het bestuur van de P.C. Hooft-prijs gestuurd.

"Onze schrijverij doet in principe niet onder voor welke schrijverij dan ook. En wij horen gewoon bij Nederland, de Friese taal is de tweede rijkstaal", zegt Verf. "En het staat in dat regelement, dat wordt ook gewoon erkend. Dan moet je ook de voorwaarden zo maken dat een Friese auteur die prijs een keer kan winnen."

Welke Friese schrijver?

Fryslân heeft genoeg schrijvers die voor de prijs in aanmerking kunnen komen, vindt Verf. Namen van levende schrijvers wil hij niet noemen. "Wij vertegenwoordigen als Skriuwersboun alle schrijvers, dus wij beginnen daar geen verschil tussen te maken."

Verf: "Maar als je kijkt naar het verleden en ook naar het tijdvak waarin dit idee is ontstaan, dat ook Friestalige auteurs daarvoor in aanmerking kunnen komen, dat was het tijdvak van Anne Wadman en net daarvoor al Douwe Tamminga. In een iets ander genre, maar toch ook met een groot oeuvre Rink van der Velde en wat dichtwerk betreft Tiny Mulder."

Nederlandstalige jury

Een reden dat de prijs nog nooit naar een Friestalige schrijver is gegaan, is volgens Verf de samenstelling van de jury. "Daar zitten dan mensen in uit het Nederlandstalige circuit. Dus daar moeten we iets op vinden. Je kunt natuurlijk niet verwachten dat mensen twee literaturen kunnen vergelijken en dan ook nog op kwaliteit toetsen voor de een en voor de ander."

Frysk Skriuwersboun wil er graag eens met het bestuur van de P.C. Hooft-prijs over praten.