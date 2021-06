Omrop TIP: Wat het geluid van de F-35 met mensen doet

In 2013 nam Nederland het besluit om 37 Joint Strike Fighters aan te schaffen. Twee jaar geleden kwamen de eerste nieuwe straaljagers naar de vliegbasis Leeuwarden. Sinds die JSF, of de F-35 zoals hij nu genoemd wordt, in gebruik genomen is, neemt het aantal klachten over geluidsoverlast toe.

Dat de F-35 een veel harder geluid produceert dan de F-16 wordt ook door het Ministerie van Defensie erkend. Maar hoe hard is hard? En hoe ervaren de omwonenden dat?