Primeur op Wad: experiment met spijkers op laag water voor zeegras

Zeegras was zo goed als verdwenen uit de Waddenzee na de bouw van de Afsluitdijk. Vroeger waren er grote velden zeegras in de Waddenzee. Het werd gebruikt als bouwmateriaal voor dijken en als vulling voor kussens en matrassen. Op diverse Waddeneilanden zijn er nog zogeheten wierschuren te vinden, waar het werd opgeslagen.

Veel van dat zeegras groeide onder water. Dat groot zeegras zette veel energie om in het groeien van sterke wortels om niet weg te spoelen. Op droogvallende platen zoals die bij Griend doet diezelfde plant heel iets anders: in de winter gaat hij dood. Daarom investeert de plant vooral in het goed verspreiden van zaad, zodat een nieuwe generatie zeegras kan ontstaan.

Het helderste water

Katrin Rehlmeyer van de Rijksuniversiteit Groningen is een jaar op zoek geweest naar locaties met het helderste water van het Wad, en de Vlakte van Kerken bij Texel is er een van twee. Dat heldere water is belangrijk, omdat de planten licht nodig hebben om te groeien.

Tot nu toe zijn onderzoekers van de Groninger universiteit en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee er al goed in geslaagd om zeegras terug te krijgen op droogvallende platen. Dat gebeurde nog niet met zeegras dat altijd onder water blijft. Dit experiment is de eerste stap om dat voor elkaar te krijgen. Of het lukt is onzeker, ook omdat de gebruikte planten bij het Duitse Waddeneiland Sylt vandaan komen, waar veel minder zout in het water zit.