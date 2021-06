Clubs en disco's mogen weer open: "Dit hadden we niet verwacht"

Zo mogen disco's en clubs weer open, zolang alle bezoekers negatief zijn getest of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Gerrit Koning, eigenaar van feestcafé en club Shooters in Leeuwarden, was zeer verrast toen hij het hoorde: "Wij hadden gehoopt dat onze openingstijden wat verruimd zouden worden. Dit hadden we niet verwacht!"

Weer honderden mensen binnen

Momenteel mag Koning 50 mensen tegelijk binnen ontvangen. Die moeten dan aan een tafel zitten in kleine groepen. Vanaf volgende week mogen mensen weer naar binnen zonder anderhalve meter afstand te houden. Ze moeten dan wel in de CoronaApp een negatieve test of een vaccinatiebewijs laten zien.

Koning weet nog niet precies hoe hij het gaat doen. "We kunnen de tent opdelen in twee gedeeltes. Dat we boven een dansvloer hebben met toegang voor 400 of 500 man met een toegangsbewijs, terwijl we beneden de anderhalve meter handhaven. Maar misschien doen we het ook wel anders in het weekend. Door de week houden we de situatie zoals hij nu is: dus toegang zonder bewijsje, maar met anderhalve meter afstand."