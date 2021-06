Coronababyboom zorgt voor drukte bij verloskundigen

Bij de verloskundigenpraktijk in Stiens is het zo druk dat het personeel niet op vakantie gaat. Normaalgesproken hebben ze zo'n achttien bevallingen per maand, maar dat worden nu 29. Ook It Bergehûs in Wergea heeft twee keer zoveel vrouwen die zwanger zijn, ze gaan van gemiddeld vijftien naar 26 verwachte bevallingen.

"We hebben sowieso vijftig procent meer zwangeren sinds het begin van de tweede lockdown", vertelt verloskundige Marloes Bras. In de zomer loopt het aantal nog verder op. "Dus we gaan veel drukte hebben."

'Wat doen we?'

Voor Daniëlle Koelmans kwamen de lockdown en het in verwachting zijn op een mooi moment. "Ik zou in oktober beginnen met het laatste vak van mijn studie, maar dat werd door corona verplaatst. Dus toen zeiden we tegen elkaar, wat doen we? De wens voor een tweede was er al een tijdje en het is gelukt."

Door de coronacrisis is het extra druk in de praktijken: er is mede door minder afgestudeerde verloskundigen een groot tekort. In Nederland zijn er zo'n negentig vacatures.