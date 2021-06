Het Feanatelier van Places of Hope wint Anita Andriesenprijs

Het Feanatelier over de toekomst van het wonen in Fryslân is de winnaar van de Anita Andriesenprijs 2021. Dat is vrijdag bekendgemaakt. De Anita Andriesenprijs gaat over de ruimtelijke kwaliteit en de winnaar krijgt 10.000 euro. Het Feanatelier maakt onderdeel uit van Places of Hope van Culturele Hoofdstad. Landschapsarchitect Peter de Ruyter is één van de ontwerpers van het atelier.