Leeuwarder raad wil bouw nieuw Cambuurstadion wel steunen met miljoenenlening

Raadslid Gijs Jacobse van Gemeentebelangen vindt dat helemaal niet zo'n slechte deal: "Anders hadden we 4,5 miljoen gegeven als gift. Nu wordt het een lening en is er ook nog een kans dat het geld weer terugkomt. Bovendien is de stekker uit het project trekken geen aantrekkelijke optie."

'Heel positief'

De kans om nu in één keer te regelen dat de bouw van het nieuwe Cambuurstadion door kan gaan, is een argument dat voor veel partijen zwaar weegt. FNP-fractievoorzitter Jan Willem Tuininga is om die reden 'heel positief' over het voorstel om 14 miljoen euro uit te lenen.

"Er moet schot in de zaak komen. De mensen en de supporters wachten al zo lang op het nieuwe stadion. Ze moeten snel beginnen; de palen moeten de grond in", zegt Tuininga.

'Acceptabel'

De discussie in de gemeenteraad zal vooral gaan over het risicoprofiel van de lening. Is dat risicoprofiel inderdaad 'acceptabel', zoals B en W schrijft, of loopt de gemeente mogelijk toch het risico dat de volledige lening niet terugbetaald kan worden

De fractie van GroenLinks vindt het positief dat de gemeente niet alleen garant staat voor het risico. Projectontwikkelaar Van Wijnen neemt een deel van het risico voor zijn rekening en Cambuur moet ook zelf een financiële bijdrage leveren van 5 miljoen.

Evert Stellingwerf vindt het een goede zaak dat het risico met verschillende partijen wordt gedeeld: "Onze grondhouding is positief. Het verdelen van het risico tussen merk en gemeenschap vind ik een goede zaak. Ik vind het ook mooi dat ook ROC Friese Poort nog steeds meedoet."

Kritiek

De ChristenUnie is kritisch over de gang van zaken, maar zal naar alle waarschijnlijkheid wel voor stemmen, vanwege de grote belangen voor Cambuur en ook voor huurder ROC De Friese Poort. Harry Bevers van de VVD omschrijft het voorstel om geld te lenen voor de bouw van het stadion 'bespreekbaar'. "Wij hebben uiteraard nog wel een aantal vragen, onder meer over de rol van het WTC, maar er valt met ons zeker over dit voorstel te praten."

De VVD vindt vindt geld uitlenen in principe ook beter dan het eerdere plan om subsidie te geven. Bevers vindt wel dat het college de raad erg voor het blok zet door vlak voor de zomervakantie met dit voorstel te komen. "De timing is ongelukkig. Daar zijn ook al een aantal woorden over gewisseld."

Heeft de positieve reactie van de partijen ook iets te maken met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar? Bevers: "Iedereen in de gemeenteraad is zich bewust in welke periode we nu zitten. Ga daar maar van uit."