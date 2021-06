Eretitels voor Friese korfballers: topscorer, grootste talent en mooiste goal

Ran Faber (19) is uitgeroepen tot beste speler onder 21 jaar van de Korfbal League seizoen 20/21. Hij werd gekozen door spelers, coaches en scheidsrechters uit de League.

Faber woont in Jubbega en speelt al zijn hele leven bij LDODK. Dit seizoen stond de speler van Oranje onder 21 voor het eerst in de basis bij de ploeg uit Terwispel en Gorredijk. Ran Faber maakte indruk in de league en draaide een sterk seizoen. Hij was met 38 goals de productiefste LDODK'er na Erwin Zwart.