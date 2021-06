Buma sluit weer een drugshuis in Leeuwarden voor drie maanden

De politie vond in april in het huis een kwekerij met bijna 600 hennepplanten. Ook lagen in het huis spullen die gebruikt werden voor het verbouwen van de planten.

Op basis van de Opiumwet kan de burgemeester zo'n woning sluiten. Zulke sluitingen moeten volgens de gemeente drugshandel tegengaan en onveiligheid voorkomen. In 2021 is tot nu toe zestien keer een woning of gebouw door de burgemeester gesloten.