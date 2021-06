Kinderen leren alles over ziekenhuis het MCL op de Knuffelpoli

"Goedemorgen allemaal, kunnen jullie mij goed verstaan?" Met een paar drukken op de knop zet Laura Postma de laptop voor haar neus op tafel aan. Ze heeft contact met kinderen van drie basisscholen in Fryslân. Normaal gesproken komen alle kinderen naar het ziekenhuis toe, maar nu is dat door het coronavirus niet mogelijk.

Vragen

Alles gebeurt nu digitaal. Klassen met kinderen kunnen via Skype inbellen en vragen stellen aan de mascotte Leeuwi en de co-assistente van het ziekenhuis. "Je krijgt dan een heel ander beeld van wat er leeft onder de kinderen", zegt Postma.

"Zo stellen zij vragen over hoe slecht gamen eigenlijk voor je is. Dat is toch bijzonder, dat zoiets kinderen bezig houdt. Er zitten soms zelfs vragen bij di we even op moeten zoeken. Maar gelukkig zit onze mascotte Leeuwi erbij, die kan mij dan even helpen."