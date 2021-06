Oranjegefoel in Leeuwarden: "Als we scoren schreeuw ik zo hard, dat ze het vier hoog horen"

Ook anderen waren optimistisch: "We komen in de finale! Het was vroeger altijd 'aanvalluh!!!', maar nu zijn we achterin juist sterk!" Een koopman die ook oranje-shirts voor kinderen verkoopt, was uitgelaten: "Ze spelen ijzersterk en het lóópt. Dat maakt mensen enthousiast!"

De groenteboer dacht dat de oranjegekte mede komt door de coronacrisis: "Ik heb het gevoel dat nu bijna alles weer kan en "Na vastzitten is loslopen heel fijn."

'Opvreters'

Andere geluiden waren er echter ook: "Dy opvreters, daar heb ik niks mee. Dan moet er weer een flesje cola aan de kant, dan hebben ze weer iets anders. Hou toch op man!"

Een vrouw vulde nog aan: "Die voetballers zijn omhoogvallen kwasten. En die supporters zijn net schapen, ze lopen allemaal achter de groep aan. Nou, schiet mij maar lek!"

Inhoudelijke kritiek was er ook op het spel: "Dat houdt nog niet over en dan hadden we alleen nog maar zwakke tegenstanders. Tegen Frankrijk of Italië zie ik het nog niet zitten. Maar ja, de bal is rond nietwaar?" De groenteboer had nog een sterk advies om uiteindelijk kampioen te worden: "Gewoon alle wedstrijden winnen...!"