Met de metaaldetector bij Pingjum zoeken naar munitie; als voorbereiding op aanleg windpark

Het werk begint met een historisch vooronderzoek. "Dat doen de ingenieurs op kantoor. Ze geven aan of een gebied 'verdacht' is of niet. Dat is hier bij de Wonsstelling wel het geval, dus dan kom ik hier om te meten met de apparatuur. We kijken of er objecten in de bodem zitten die overeenstemmen met wat we zoeken. We zoeken geschutmunitie. Daar moet je niet op stoten. Het is gemaakt om te vermoorden. Het was een andere tijd. Er zit veel rouw en verdriet in de grond. Het is wel tachtig jaar later maar de bedoeling zit aan de binnenkant. Dat is het explosief om te doden. Als je gaat, staan we hier verkeerd."