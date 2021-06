Margreet de Graaf van de GGD: "Het gaat goed, maar we moeten alert blijven"

Hoe gaat het met de vaccinatiebus?

"De bus voorziet in een behoefte en de proef wordt doorgezet. Vooral mensen die nog twijfelen over de prik of meer informatie willen, gaan naar de bus." De bus heeft de laatste weken in vier plekken gestaan. Er zijn zo'n 400 prikken gezet.

Waar zijn jullie nog bezorgd over?

"We roepen jongeren op die (na hun examen) op vakantie gaan in Zuid-Europa om na thuiskomst twee weken afstand te houden en zich te laten testen bij klachten. Deze groep is nog niet gevaccineerd en neemt het virus mee. Dat zagen we vorig jaar ook met landen als Spanje en Portugal, toen namen ze het virus mee naar Nederland."

Moeten we bang zijn voor de deltavariant?

"Die is nog niet in Fryslân gevonden, maar al wel in Nederland. Het gaat om de vraag of mensen zo ziek worden dat de zorg weer onder druk komt. Het is verstandig om op te passen. We zitten er niet op te wachten om weer op slot te gaan. We moeten het goed blijven volgen."