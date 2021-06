Elske DeWall zingt Friese versie van 'Het Dorp' voor nieuwe Kameleonfilm

De vertaling is gemaakt door Steven de Jong die ook de film regisseert.

'Het Dorp' was zelf ook al een bewerking van het Franse lied 'La montagne'. Friso Wiegersma maakte de Nederlandse tekst in1965. Het nummer staat al twintig jaar hoog in de Top 2000

Aan de Ketting! is de derde bioscoopfilm van Steven de Jong over de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer. Die film draait eind juni in de bioscopen. De eerdere films kwamen uit in 2003 en 2005.