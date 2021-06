Onderwijsbond naar rechter voor schorsing leraar van Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

Vorig weekend is de docent geschorst nadat hij zich op Omrop Fryslan kritisch had uitgelaten over de school, waarbij 22 van de 41 docenten zijn opgestapt.

De vakbond heeft de school opgeroepen de schorsing terug te draaien, maar daar is geen reactie op gekomen. Volgende week woensdag is het kort geding via een digitale zitting bij de rechtbank in Leeuwarden.