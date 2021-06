Cambuurfans zijn blij, maar ook sceptisch over nieuwe stap in bouw van stadion

Thijs van Beijeren van supportersvereniging Cambuur Culture is positief over het nieuws. "Hartstikke mooi nieuws en ook wel een opluchting. Hopelijk gaat de gemeenteraad akkoord en dat ze de lening van 14 miljoen euro willen verschaffen. Dan kunnen we erin op 1 augustus 2023." Hij heeft er vertrouwen in dat het goedkomt.

Gerben Reiding van de Cambuurbar weet niet of het goedkomt. De gemeente zit niet zo ruim bij kas. "Ik ben al jaren sceptisch. Tot nu toe heb ik gelijk gekregen. Ik ben nu weer sceptisch. Cambuur heeft geen miljoenen. De gemeente heeft geen miljoenen. Nu moet een commercieel bedrijf miljoenen lenen van de overheid. Dat vind ik vreemd. Financieel is het niet haalbaar volgens mij. Eerst maar lekker de eredivisie in. Laat de benen maar even spreken. Kijken we dan wel weer verder."

Hendrik Terpstra is zijn leven lang al supporter. Hij is positief. "We gaan van het beste uit. De deur is weer geopend."