Aantal besmettingen in een week weer bijna met de helft afgenomen, wel meer ziekenhuisopnames

Eén sterfgeval

Deze week is één persoon overleden aan het coronavirus. Het gaat om een inwoner van de gemeente Weststellingwerf. In de afgelopen week zijn zeven mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er vijf meer dan in de week ervoor, toen waren het er twee.

Risiconiveau

Aan de hand van het coronadashboard van de overheid wordt om de twee weken bepaald of een risiconiveau in de Veiligheidsregio ook veranderd moet worden. Kortgeleden daalde het niveau van Fryslân al van 'zeer ernstig' naar 'ernstig.' Dat is geldig wanneer er tussen de 100 en 250 positieve testen op 100.000 inwoners per week worden vastgesteld én wanneer er sprake is van tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per week.

Het risiconiveau daaronder is: 'zorgelijk'. Daarvan is sprake wanneer er tussen de 35 en de 100 positieve testen per 100.000 inwoners zijn in één week en wanneer het aantal ziekenhuisopnames tussen de 4 en de 16 zit, op 1 miljoen inwoners per week. Op 22 juni wordt bepaald of de situatie in Fryslân zal worden afgeschaald naar 'zorgelijk'.

Momenteel is het aantal besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân het hoogst. In deze gemeente zijn omgerekend 64 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. Daarna volgen Harlingen met 38 en Weststellingwerf met 35 besmettingen op 100.000 inwoners.