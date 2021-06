Kabelnoord ziet af van glasvezel in kleine dorpen

Dorpen waar wel de meerderheid een voorkeur zouden hebben voor aansluiting op glasvezelkabel, maar die nu ook niet in aanmerking komen, reageren teleurgesteld op het besluit van Kabelnoord. Volgens Gilbert Valk van Dorpsbelang Baard is de kwaliteit en snelheid van glasvezelkabel veel beter dan een coax-kabel. Ook al heeft een provider zoals Ziggo kortgeleden nog een opwaardering gerealiseerd.

Toch is dit volgens deskundigen niet voldoende: "Bovendien heeft Ziggo de abonnementstarieven kortgeleden weer verhoogd zodat het financiële voordeel in vergelijking met aansluiting op glasdraad ook wegvalt", zo zegt Valk. Hij zou graag willen zien dat Kabelnoord daarom ook in dorpen zoals Baard een representatief onderzoek zou houden, om te onderzoeken of de aansluiting op glasvezeldraad alsnog mogelijk is.

Marge

Kabelnoord, die van de provincie opdracht heeft gekregen om glasvezelkabel in het buitengebied (Waadhoeke, Harlingen, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf) aan te leggen - en daar 35 miljoen euro voor heeft gekregen - heeft echter niet de plicht om de zogeheten grijze gebieden ook aan te sluiten.

Kabelnoord moet in het project 'Breedband buitengebied' minimaal 90 procent van de adressen op de adressenlijst (bronnenlijst) aanleggen, maar wanneer de kosten voor bepaalde locaties te hoog zijn, worden die binnen de marge van tien procent overgeslagen.

Voldoende

Adressen met een coax-kabel zijn de grijze percelen. Voor deze gebieden is nu geen provinciale aanpak omdat de internetverbinding momenteel voldoende is (de Europese norm is 100 mb/s en wordt door Ziggo op coax gerealiseerd) en omdat er genoeg initiatief bij verschillende marktpartijen ligt om dat de komende drie jaar verder op te pakken.