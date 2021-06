'Grote doorbraak' in bouw nieuwe Cambuurstadion: 'Maar het is zeker een risico'

"Dit is heel mooi nieuws", zegt De Haan. "Het was ingewikkeld om de financiering rond te krijgen. Daar is het de vorige op stukgelopen. Dus alle partijen hebben de afgelopen maanden heel hard en intensief met elkaar gesproken om te kijken hoe je dat wel kan doen. Een onderdeel van die uitkomst is dat de gemeente de subsidie omzet in een lening."

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leeuwarden moet het plan nog wel goedkeuren. "De gemeenteraad is helemaal baas over zichzelf en zo hoort het ook. Maar wij hebben er wel vertrouwen in dat we hier een goed voorstel neerleggen. Wij staan hier achter, hebben hier goed over nagedacht. Het is goed uit te leggen en het zet ook een belangrijke gebiedsontwikkeling in gang", zegt De Haan.

"Het verhaal is degelijk en goed, maar het is helemaal aan de raad." Die zal op 7 juli beslissen.