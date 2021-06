Friese programmeur Peter Dijkstra nieuwe programmeur bij Vera in Groningen

De baan bij Vera is voor Peter Dijkstra een droombaan, vertelt hij voor Omrop Fryslân Radio. Toen hij nog bij Asteriks werkte, was Vera zijn grote voorbeeld.

Zijn voorganger Peter Weening heeft in de 41 jaar waarin hij bij Vera werkte een grote reputatie opgebouwd, nationaal en internationaal. Toen hij begon waren er niet zoveel plekken voor bands om te spelen. Weening heeft eerst een tijdje als vrijwilliger gewerkt. Later werd het een betaalde baan. Hij ging zelf op pad om bands te zien, om daarmee te kijken of ze interessant genoeg waren voor Vera.

Nirvana

Vera was het undergoundpodium voor Nederland en misschien ook wel voor Europa, vindt Dijkstra. En het gaat nog verder, want zo is er in Seattle (USA) een Vera Project naar aanleiding van de popzaal in Groningen. Een band als Nirvana heeft ook in Vera gespeeld, voordat ze bekend werden.